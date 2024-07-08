«التعليم» تصدر بيانا بشأن تطابق امتحان الكيمياء بمراجعات الدروس الخصوصية بعد قليل

أكد شادي زلطة المتحدث الرسمي، أنّ وزارة التربية والتعليم ستكشف بعد قليل، حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تطابق امتحان الكيمياء الثانوية العامة 2024 بالمراجعات النهائية لبعض الدروس الخصوصية.

امتحان الكيمياء للثانوية العامة

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، أنّه سيتم إصدار بيان بجميع الأدلة بشأن ما أثير عن امتحان الكيمياء للثانوية العامة لطلاب الصف الثالث الثانوي للشعبة العلمية.

وكانت وزارة التربية والتعليم، فتحت تحقيقا عاجلا بشأن ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي من معلمين أو أولياء أمور، بشأن تطابق عدد من الأسئلة في المراجعات النهائية مع أجزاء من امتحان الكيمياء للثانوية العامة، والذي أداه الطلاب السبت الماضي للوقوف على الحقيقة، مع دراسة كل سؤال على حدة وعلاقته بأسئلة الامتحان.