مصاريف جامعة الإسكندرية الأهلية 2024.. تبدأ من 52 ألف جنيه

بدأت جامعة الإسكندرية الأهلية اليوم في تلقي رغبات وطلبات، الطلبة الراغبين في الدراسة بها، وأعلنت عن المصاريف بشكل رسمي، بالإضافة إلى الكليات المتاحة بها، والتي تعد بديلًا مميزًا للطلاب ممن يصعب عليهم الدخول للجامعات الحكومية الأخرى.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية مصاريف جامعة الإسكندرية الاهلية 2024 والكليات المتاحة، وذلك بعد إعلان جامعة الإسكندرية الأهلية عن فتح باب التقدم للقبول بالجامعة لطلاب الثانوية العامة حاملي شهادات عام 2023 والشهادات المعادلة 2024.

مصاريف جامعة الإسكندرية الاهلية 2024 والكليات المتاحة

وننشر في السطور التالية مصاريف جامعة الإسكندرية الأهلية 2024 والبرامج الدراسية، والتي شهدت زيادة 5% عن العام الماضي وفقا للتالي:

- برنامج الطب والجراحة 152.300 جنيه.

- برنامج علوم البيانات والذكاء الاصطناعي 63.000 جنيه

- برنامج جراحة الفم والأسنان 136.300 جنيه.

- برنامج صناعة البرمجيات و الوسائط المتعددة 57.800 جنيه.

- برنامج الصيدلة - فارم دي كلينيكال 120.800 جنيه.

- برنامج البنوك و التمويل 52.500 جنيه.

- برنامج هندسة الحاسبات و الإتصالات 89.300 جنيه.

- برنامج الإدارة 52.500 جنيه.

- برنامج الميكاترونيكس وهندسة الروبوتات 89.300 جنيه.

- برنامج التسويق وإدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد 52.500 جنيه.

- برنامج هندسة الكهروميكانيكا 89.300 جنيه.

- برنامج المحاسبة ونظم المعلومات 52.500 جنيه

- برنامج هندسة العمارة والتصميم الحضري 89.300 جنيه.

- برنامج الجيوماتكس و الدراسات المساحية 52.500 جنيه

- برنامج هندسة البترول والغاز الطبيعي 89.300 جنيه.

- برنامج الإعلام الرقمي 52.500 جنيه.

- برنامج الأمن السيبراني 63.000 جنيه.

- برنامج الصوتيات و اللسانيات 52.500 جنيه.

- برنامج الأنظمة الذكية 63.000 جنيه.

ضوابط مصاريف جامعة الإسكندرية الأهلية 2024

- في حالة ترشيح الطالب للقبول بالجامعة سيتم تحديد موعد لتسديد مصروفات الفصل الأول بقيمة 50% من المصروفات الدراسية.

- يتم معها تسديد مصروفات إضافية وهي تكلفة التأمين الصحي و التأمين الاجتماعي ومتطلبات الوزارة بالإضافة إلى 2500 جنيه مصروفات إدارية.

- يتم تسديد الـ 50% المتبقية من المصروفات الدراسية مع بداية الفصل.