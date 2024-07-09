قيادي بـ«مستقبل وطن»: برنامج الحكومة أمام البرلمان يلبي تطلعات المواطنين

قال رشاد عبدالغني القيادي بحزب مستقبل وطن إنَّ الحكومة الجديدة تُدرك جيدًا حجم التحديات التي تواجهها الدولة المصرية، والمعاناة التي يعيشها المواطن في ظل ما يشهده الوطن من تحديات اقتصادية، ومن ثم كان حرصها الشديد على وضع برنامج شامل ورؤية واضحة من شأنها تلبية تطلعات وطموحات المواطنين نحو مستقبل أفضل.

الحكومة الجديدة

وأكّد «عبدالغني»، في بيان له اليوم، أنَّ رؤية الحكومة التي تمّ عرضها أمام مجلس النواب كشفت عن خطتها في تحسين مستوى معيشة المصريين والعمل على تنمية حياتهم بشكل كامل سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وحرصها على تنفيذ خطة من شأنها الارتكاز على توصيات ومخرجات الحوار الوطني الذي حرص على تقديم علاج لعدد من المشكلات والقضايا المهمة في مختلف المجالات.

رؤية الحكومة الجديدة

وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن أنَّ رؤية الحكومة الجديدة تطرقت إلى العديد من الأزمات التي يواجهها المواطن المصري، وتحديات الدولة، وعلى رأسها تحدي استهلاك الطاقة وإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء، وتحدي توفير فرص عمل للشباب، والعمل على توطين الصناعة وجذب الاستثمار وتوفير النقد الأجنبي وتعزيز مفهوم التحول الرقمي ومنظومة التأمين الصحي الشامل في جميع المحافظات، وغيرها من الملفات الأخرى الهامة.

وثمّن «عبدالغني» بيان الحكومة الجديدة، والذي يُعد ترجمة فعلية لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة بناء الإنسان المصري والحفاظ على حقوقه في الصحة والتعليم وتحسين جودة معيشته ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي وضبط الأسواق، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وإقرار التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.