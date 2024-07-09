برلمانيون لقصواء الخلالي: برنامج الحكومة يشمل رؤية جديدة لبناء الإنسان

قالت النائبة إيرين سعيد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إنّ البيان الذي قدمه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمام البرلمان، بشأن برنامج الحكومة الجديدة، اختلف في لغته ليشمل رؤية جديدة لبناء الإنسان.

تكاملية واضحة في العمل الحكومي

وأضافت «سعيد» خلال لقاءها مع الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة «سي بي سي»، أنها لم تشعر بحالة الانعزالية كما كانت في السابق، بل توجد تكاملية واضحة في العمل الحكومي.

وأوضحت أن برنامج الحكومة المقدم للبرلمان شامل، ويتناول جميع الملفات بخطوط عريضة وواضحة ومحددة.

الحكومة مستمرة في منهج واضح

من جانبه، قال النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، خلال نفس اللقاء التلفزيوني، إننا كنا ننتظر المزيد من التفاصيل حول ملف الصحة من رئيس الوزراء في بيان الحكومة الجديدة أمام البرلمان، مشيرًا إلى أن الحكومة مستمرة في منهج واضح وستواصل العمل الذي بدأته الحكومة السابقة.

بناء مستقبل جديد

ومن جهتها، قالت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن عنوان بيان الحكومة الذي قدمه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن برنامج الحكومة الجديدة، يدعو للعمل المشترك من أجل بناء مستقبل جديد يعزز الشعور بالاطمئنان.

وأوضحت «محروس» أن العنوان يشير إلى تجنب العمل بشكل منفصل كما كان في الماضي، ولكن يتمحور حول التكامل والتعاون.

وأشارت إلى أن برنامج الحكومة التركيز على الحفاظ على الأمن القومي كأحد أولوياتها وأهدافها الرئيسية.