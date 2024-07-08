«مستقبل وطن» يشيد ببيان الحكومة أمام مجلس النواب: تمتلك رؤية طموحة وشاملة

ثمن حزب مستقبل وطن، البيان الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمام مجلس النواب اليوم، الذي اشتمل على تغطية جميع القضايا والمحاور التي تشغل المُواطن المصري والوقوف بجانبه، وما يعكسه من التزام قوي وإصرار على تحقيق تنمية حقيقية.

التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة

وأوضح الحزن في بيان له أن رئيس مجلس الوزراء، وجه إشارة قوية إلى التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق رؤية طموحة وشاملة لمستقبل مصر تقوم على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية، وكان واضحا أن تلك الرؤية قامت على المٌحددات التي سبق وأن وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطاب لرئيس مجلس الوزراء.

مستقبل وطن يدعم برنامج الحكومة الكامل

ويشيد الحزب بما تضمنه البيان من أهداف واضحة ومحددة تضع المواطن المصري في مقدمة التزاماتها وأولوياتها، وختاما فإن الحزب يعبر عن دعمه الكامل لبرنامج الحكومة، ويؤكد عزمه التعاون مع الحكومة من أجل تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة، ويدعو جميع القوى السياسية والمُجتمع المدني إلى دعم هذه الجهود والعمل معا لبناء مستقبل مشرق لمصرنا الحبيب بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.