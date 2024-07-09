طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية للشعبة الأدبية

أدى طلاب الشعبة الأدبية في الثانوية الأزهرية، امتحان المادة الأجنبية الثانية والتي يقدر مجموعها بـ40 درجة، وحددت إدارة الأزهر الشريف جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2024 أدبي الذي يؤدون الامتحانات في 14 مادة دراسية.

امتحان مادة الصرف

ويستعد طلب الشعبة الأدبية لامتحان مادة الصرف الخميس المقبل 11 يوليو، ثم الأحد 14 يوليو امتحان التفسير، وهي آخر مادة يؤديها طلاب الشعبة الأدبية.

امتحان مادة الكيمياء

كما يستعد طلاب الشعبة العلمية لأداء امتحان مادة الكيمياء غدا، ثم يعقد امتحان الصرف السبت المقبل، على أن تنتهي امتحانات الثانوية الأزهرية لطلاب الشعبة العلمية بامتحان مادة التفسير الاثنين 15 يوليو 2024.