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طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية للشعبة الأدبية

كتب:

رويدا هندي
11:49 ص | الثلاثاء 09 يوليو 2024
امتحانات الثانوية الأزهرية

امتحانات الثانوية الأزهرية

أدى طلاب الشعبة الأدبية في الثانوية الأزهرية، امتحان المادة الأجنبية الثانية والتي يقدر مجموعها بـ40 درجة، وحددت إدارة الأزهر الشريف جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2024 أدبي الذي يؤدون الامتحانات في 14 مادة دراسية.

امتحان مادة الصرف

ويستعد طلب الشعبة الأدبية لامتحان مادة الصرف الخميس المقبل 11 يوليو، ثم الأحد 14 يوليو امتحان التفسير، وهي آخر مادة يؤديها طلاب الشعبة الأدبية.

امتحان مادة الكيمياء

كما يستعد طلاب الشعبة العلمية لأداء امتحان مادة الكيمياء غدا، ثم يعقد امتحان الصرف السبت المقبل، على أن تنتهي امتحانات الثانوية الأزهرية لطلاب الشعبة العلمية بامتحان مادة التفسير الاثنين 15 يوليو 2024.

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بقلم رويدا هندي