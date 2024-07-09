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الهلال الأحمر الفلسطيني: تدمير شبكات الصرف في غزة أدى إلى انتشار الأوبئة

كتب:

هانى حسن
11:56 ص | الثلاثاء 09 يوليو 2024
نبال فرسخ المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني

نبال فرسخ المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني

قالت نبال فرسخ، المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن قطاع غزة يعاني نقصا كبيرا في المياه الصالحة للشرب، وأنه تم تدمير شبكات مياه الصرف الصحي في قطاع غزة، ما أدى إلى انتشار الأوبئة والأمراض.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن إغلاق الجانب الفلسطيني من معبر رفح عمّق المأساة الإنسانية في قطاع غزة، وأكثر من 1000 متطوع ومتبرع في طواقمنا يعملون بمختلف أنحاء قطاع غزة لتقديم الخدمات اللازمة للفلسطينيين، وننسق مع الجهات الدولية والأمم المتحدة لبحث سبل تعزيز الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الاحتلال يتجاهل نداءات المنظمات الدولية التي تطالب بوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات، وأن 96% من سكان قطاع غزة يعانون انعدام الأمن الغذائي بسبب نقص المساعدات الإنسانية.

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بقلم هانى حسن