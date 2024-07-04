الهلال الأحمر الفلسطيني: نزوح مليوني شخص من مناطقهم في غزة

كشف الهلال الأحمر الفلسطيني عن تدهور الأوضاع في قطاع غزة، مشيرا إلى أن القصف الإسرائيلي المتواصل أخرج غالبية المستشفيات عن الخدمة، فيما نزح نحو مليوني فلسطيني من مناطقهم وأوضاعهم تزداد مأساوية، وسط معاناة أغلب النازحين من تعب وإغماء وفقدان وزن وهذيان وضعف.

وأضاف الهلال الأحمر بحسب بيان صادر نقله «تليفزيون فلسطين»، أن 250 ألف شخص يقطن المناطق المهددة بالإخلاء في خان يونس ورفح، فيما ثبت أن منطقة المواصي غير آمنة للنزوح إليها، متابعا: «النازحون مهددون بالإصابة بوباء الكوليرا جراء تلوث مياه الشرب، و96% من سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد».

الحرب على غزة

وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لأكثر من 270 يومًا على التوالي، إذ بدأت صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردًا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

ارتفاع الخسائر

وتستمر الحرب لشهرها التاسع حاليا، وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني، التي سجلت أكثر من 37 ألفًا و800 شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.