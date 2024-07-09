ميزة جديدة ينتظرها الملايين.. ترجمة فورية لمحادثات واتساب النصية والصوتية

منذ إطلاق طرازات Galaxy S24 من سامسونج في وقت سابق من هذا العام، كان هناك كثير من الجدل حول قدرات الذكاء الاصطناعي المدمجة في الأجهزة، خاصة أنّ المستخدمين قد اعتادوا على مجموعة ميزات الذكاء الاصطناعي من سامسونج، وكانت إحدى الميزات المضمنة في هذه المجموعة هي Live Translate، والتي قدمت ترجمات بين اللغات للرسائل والمكالمات في الوقت الفعلي.

ترجمة فورية في تطبيق واتساب

في حين أن هذه الميزة متاحة بالفعل لتطبيقات سامسونج، كان من المتوقع طرحها لبعض التطبيقات في المستقبل القريب، وبحسب موقع «androidauthority»، يبدو أن واتساب سيكون أول من يستفيد من هذه الإمكانية، إذ تشير أحدث التسريبات إلى أنّ Galaxy AI سيعمل على تشغيل الترجمة الفورية في تطبيق واتساب.

ولم تعلن شركة سامسونج عن موعد إطلاق هذه الميزة على تطبيق التراسل الفوري، إلا أنّها تقترب لتكون متاحة على كل الأجهزة، نظرًا لأن Live Translate متاحة بالفعل للمكالمات والرسائل عبر تطبيق المراسلة المدمج من سامسونج.

ترجمة فورية للمحادثات بين الطرفين

وبحسب الموقع التقني، فإذا كان لديك جهاز متوافق مع التحديثات الجديدة لسامسونج، فستعمل هذه الميزة بترجمة صوتك أو رسائلك إلى اللغة المفضلة للشخص على الطرف الآخر من المحادثة، وبالمثل، تترجم أيضًا صوت الشخص الآخر أو رسائله إلى لغة تعرفها، كما يمكنك مشاهدة النسخ المباشر للترجمة على شاشتك، وأهم ما يميز هذه القدرة أن كل الترجمة تتم في الوقت الفعلي للمحادثات بين الطرفين.

وبناءً على ذلك، عند إطلاق هذه الميزة لتطبيقات الطرف الثالث، يمكن أن يعزز Live Translate بشكل كبير تجربة المراسلة والمكالمات لأولئك الذين يفضلون منصات الاتصال الأخرى، ووفقًا لـ«SamMobile»، وبالإضافة إلى تطبيق واتساب، من المرجح أن تتلقى تطبيقات الاتصال VoIP التابعة لجهات خارجية مثل Facebook Messenger وTelegram وGoogle Meet وViber هذه الميزة في المستقبل أيضًا.

وتدعم ميزة Live Translate من Samsung ما مجموعه 16 لغة، ففي أبريل الماضي، كانت الإضافات الجديدة الثلاثة: اللغة العربية والإندونيسية، والروسية، لينضموا إلى اللغات الصينية (المبسطة)، والإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، والهندية، والإيطالية، واليابانية، والكورية، والبولندية، والبرتغالية، والإسبانية، والتايلاندية، والفيتنامية المدعومة بالفعل.