واتساب يتوقف عن العمل على ملايين الهواتف.. حل وحيد لتجنب انقطاع الخدمة
كتب:
أمنية سعيد
01:58 م | الأحد 30 يونيو 2024
توقف واتساب
في ظل التحديثات المستمرة التي يُجريها تطبيق المراسلة الفورية واتساب بشأن خصوصية وأمان المستخدمين خلال محادثاتهم، يستعد التطبيق حاليًا للتوقف عن العمل تمامًا على ملايين الهواتف التي تندرج تحت 35 طرازا بشكل نهائي، وتتضمن هذه الهواتف Apple، وHuawei، وLenovo وLG وMotorola وSamsung، وحينها لن يتمكن المستخدمون من إرسال أو استقبال أي رسائل نصية.
تطبيق واتساب يتوقف عن دعم 35 هاتفا
المهندس محمد الحارثي استشاري تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي، يقول إنّ هذه ليست المرة الأولى التي يتوقف فيها تطبيق واتساب على الأجهزة الذكية، إذ دائمًا ما يتوقف التطبيق عن الأجهزة ذات الإصدارات القديمة التي لا يتوافق التطبيق مع أنظمة التشغيل الخاصة بها، إذ يستهدف واتساب الأجهزة التي تعمل بأنظمة التشغيل الحديثة التي تتوافق مع تحديثات واتساب الحديثة، لذا يخرج التطبيق عن الخدمة تمامًا.
وأضاف استشاري تكنولوجيا المعلومات في حديثه لـ«الوطن»، أنّ الحل الوحيد لاستخدام تطبيق واتساب في حال توقفه على أجهزة المحمول ذات الإصدارات القديمة، أن يلجأ المستخدم إلى استخدام «واتساب ويب» بدلًا من التطبيق ذاته على الموبايل: «ممكن المستخدم يتعامل مع الموبايل كأنه جهاز كمبيوتر، ويفتح الواتساب عن طريق الويب، لأنّ دي الحالة الوحيدة الي يقدر يفتح فيها الواتساب في حالة أنّه توقف على موبايله، لكن غير كده مش هيقدر يستخدم الأبلكيشن نفسه لأنّه هيكون متوقف عن الخدمة».
وينصح «الحارثي» بضرورة نقل المحادثات والوسائط الهامة من التطبيق تجنبًا لفقدانها عند توقف التطبيق عن العمل، من خلال فتح «واتساب ويب»، والبدء في عملية نقل البيانات الهامة، والحرص على الاحتفاظ بنسخة احتياطية من البيانات في حال نقل تطبيق واتساب على هاتف ذكي جديد.
وبحسب موقع «times of india»، فإنّ تطبيق واتساب لن يعمل إلا على الأجهزة التي تعمل بنظام Android 5 Lollipop أو iOS 12 على الأقل، في حين يتوقف عن العمل على الهواتف التي تعمل بنظام Android 4 أو الإصدارات الأقدم.
وللتحقق مما إذا كان جهازك سيتأثر بهذا التغيير، اتبع الخطوات البسيطة المذكورة:
- افتح إعدادات الهاتف الخاص بك.
- ابحث عن خيار معلومات الهاتف.
- حدد موقع قائمة البرنامج للوصول إليها.
- ستتلقى معلومات حول توافق جهازك مع آخر تحديثات واتساب.
الهواتف التي لن تتمكن من استخدام Whatsapp
Samsung Galaxy Ace Plus
Samsung Galaxy Core
Samsung Galaxy Express 2
Samsung Galaxy Grand
Samsung Galaxy Note 3
Samsung Galaxy S3 Mini
Samsung Galaxy S4 Active
Samsung Galaxy S4 Mini
Samsung Galaxy S4 Zoom
Motorola Moto G
Motorola Moto X
Apple iPhone 5
Apple iPhone 6
Apple iPhone 6S
Apple iPhone 6S Plus
Apple iPhone SE
Huawei Ascend P6 S
Huawei Ascend G525
Huawei C199
Huawei GX1s
Huawei Y625
Lenovo 46600
Lenovo A858T
Lenovo P70
Lenovo S890
Lenovo A820
Sony Xperia Z1
Sony Xperia E3
Sony Xperia M
LG Optimus 4X HD
LG Optimus G
LG Optimus G Pro
LG Optimus L7
Faea F1
THL W8
Archos 53 Platinum
Wiko Cink Five
Wiko Darknight
ZTE V956
ZTE UMi X2
ZTE Grand S Flex
ZTE Grand Memo