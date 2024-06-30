واتساب يتوقف عن العمل على ملايين الهواتف.. حل وحيد لتجنب انقطاع الخدمة

في ظل التحديثات المستمرة التي يُجريها تطبيق المراسلة الفورية واتساب بشأن خصوصية وأمان المستخدمين خلال محادثاتهم، يستعد التطبيق حاليًا للتوقف عن العمل تمامًا على ملايين الهواتف التي تندرج تحت 35 طرازا بشكل نهائي، وتتضمن هذه الهواتف Apple، وHuawei، وLenovo وLG وMotorola وSamsung، وحينها لن يتمكن المستخدمون من إرسال أو استقبال أي رسائل نصية.

تطبيق واتساب يتوقف عن دعم 35 هاتفا

المهندس محمد الحارثي استشاري تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي، يقول إنّ هذه ليست المرة الأولى التي يتوقف فيها تطبيق واتساب على الأجهزة الذكية، إذ دائمًا ما يتوقف التطبيق عن الأجهزة ذات الإصدارات القديمة التي لا يتوافق التطبيق مع أنظمة التشغيل الخاصة بها، إذ يستهدف واتساب الأجهزة التي تعمل بأنظمة التشغيل الحديثة التي تتوافق مع تحديثات واتساب الحديثة، لذا يخرج التطبيق عن الخدمة تمامًا.

وأضاف استشاري تكنولوجيا المعلومات في حديثه لـ«الوطن»، أنّ الحل الوحيد لاستخدام تطبيق واتساب في حال توقفه على أجهزة المحمول ذات الإصدارات القديمة، أن يلجأ المستخدم إلى استخدام «واتساب ويب» بدلًا من التطبيق ذاته على الموبايل: «ممكن المستخدم يتعامل مع الموبايل كأنه جهاز كمبيوتر، ويفتح الواتساب عن طريق الويب، لأنّ دي الحالة الوحيدة الي يقدر يفتح فيها الواتساب في حالة أنّه توقف على موبايله، لكن غير كده مش هيقدر يستخدم الأبلكيشن نفسه لأنّه هيكون متوقف عن الخدمة».

وينصح «الحارثي» بضرورة نقل المحادثات والوسائط الهامة من التطبيق تجنبًا لفقدانها عند توقف التطبيق عن العمل، من خلال فتح «واتساب ويب»، والبدء في عملية نقل البيانات الهامة، والحرص على الاحتفاظ بنسخة احتياطية من البيانات في حال نقل تطبيق واتساب على هاتف ذكي جديد.

وبحسب موقع «times of india»، فإنّ تطبيق واتساب لن يعمل إلا على الأجهزة التي تعمل بنظام Android 5 Lollipop أو iOS 12 على الأقل، في حين يتوقف عن العمل على الهواتف التي تعمل بنظام Android 4 أو الإصدارات الأقدم.

وللتحقق مما إذا كان جهازك سيتأثر بهذا التغيير، اتبع الخطوات البسيطة المذكورة:

- افتح إعدادات الهاتف الخاص بك.

- ابحث عن خيار معلومات الهاتف.

- حدد موقع قائمة البرنامج للوصول إليها.

- ستتلقى معلومات حول توافق جهازك مع آخر تحديثات واتساب.

الهواتف التي لن تتمكن من استخدام Whatsapp

Samsung Galaxy Ace Plus

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Express 2

Samsung Galaxy Grand

Samsung Galaxy Note 3

Samsung Galaxy S3 Mini

Samsung Galaxy S4 Active

Samsung Galaxy S4 Mini

Samsung Galaxy S4 Zoom

Motorola Moto G

Motorola Moto X

Apple iPhone 5

Apple iPhone 6

Apple iPhone 6S

Apple iPhone 6S Plus

Apple iPhone SE

Huawei Ascend P6 S

Huawei Ascend G525

Huawei C199

Huawei GX1s

Huawei Y625

Lenovo 46600

Lenovo A858T

Lenovo P70

Lenovo S890

Lenovo A820

Sony Xperia Z1

Sony Xperia E3

Sony Xperia M

LG Optimus 4X HD

LG Optimus G

LG Optimus G Pro

LG Optimus L7

Faea F1

THL W8

Archos 53 Platinum

Wiko Cink Five

Wiko Darknight

ZTE V956

ZTE UMi X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo