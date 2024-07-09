حزب صوت الشعب: تنفيذ برنامج الحكومة فرصة لكسب ثقة المواطنين

قالت المهندسة مروة حسين بوريص، الأمين العام لحزب صوت الشعب؛ أن برنامج الحكومة أمام البرلمان تضمن أولويات وهموم المواطن ومعاناته ويضع رؤية شاملة لمعالجة كافة القضايا التى تشغل اهتمامات المواطنين؛ وتؤثر عليهم بشكل مباشر.

وأضافت مروة بوريص، في بيان أن الحكومة أمامها ذهبية لكسب ثقة المواطنين؛ وخلق تواصل ايجابى من خلال اتخاذ اجراءات سريعة للرقابة على الأسواق؛ وضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية والاستراتيجية؛ والحد من الارتفاعات الكبيرة فى الأسعار؛ وأن تلتزم الحكومة بتعهداتها بالقضاء نهائيا على أزمة انقطاع الكهرباء؛ من خلال تنويع موارد الطاقة التقليدية والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة.

الحكومة الجديدة

وشددت الأمين العام لحزب صوت الشعب على ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ ما جاء فى بيانها امام البرلمان وفقا للجدول الزمنى المحدد؛ حتى لا يتحول برنامجها الى مجرد شعارات؛ ولذلك فان الحكومة عليها بجدية لتحسين مستوى المعيشة؛ وتوفير حياة كريمة للمواطنين؛ وتنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لبناء الانسان من خلال مظلة الحماية الاجتماعية؛ والاهتمام بتطوير التعليم والصحة.

وأوضحت مروة بوريص أن برنامج الحكومة أكد على أن تحقيق الأمن القومى بمفهومه الشامل على رأس الأولويات؛ للحفاظ على أمن مصر واستقرارها؛ ومواجهة كافة التهديدات الداخلية والخارجية؛ وأن أمن مصر المائى وأمن الطاقة والامن السيبرانى جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومى.

بيان الحكومة

وأكدت الأمين العام لحزب صوت الشعب على ضرورة العمل على توطين الصناعة والتكنولوجيا الجديدة وزيادة الصادرات؛ وبناء اقتصاد قادر على جذب الاستثمارات؛ ومواجهة الازمات الاقتصادية العالمية؛ وتمكين القطاع الخاص من خلال تقديم حوافز ايجابية لجذب المستثمرين الوطنيين والأجانب.