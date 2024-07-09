النائب زكي عباس: تنفيذ برنامج الحكومة سيحقق الاستقرار والتنمية الشاملة

ثمّن النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، البيان الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لعرض برنامج الحكومة أمام النواب، مؤكدًا أن تنفيذ البرنامج سيحقق الاستقرار والتنمية الشاملة في المجتمع.

وأوضح عباس، في بيان له، أن بيان الحكومة أكد الالتزام بتوجيهات الرئيس السيسي فيما يتعلق بسياسات بناء الإنسان المصري والتعامل معه كأولوية قصوى، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم، فضلا عن تطوير الثقافة والوعي الوطني للحفاظ علي السلام الاجتماعي، كذلك تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطن وتطوير البنية التحتية الصحية والتعليمية والاجتماعية.

برنامج الحكومة تميز بالواقعية والرؤية المستقبلية

وأكد عضو مجلس النواب، أن برنامج الحكومة تميز بالواقعية والرؤية المستقبلية، وركز على توجهات القيادة السياسية الواردة بخطاب التكليف الرئاسي لعام 2024، وراعى المحاور الرئيسية اللازمة للبناء علي مكتسبات المرحلة الماضية مرحلة البناء والتنمية والتعمير الي جني الثمار.

وأشار النائب زكي عباس، إلى أن برنامج الحكومة يأتي متطلعًا وطموحًا لتعزيز البنية التحتية، وتعزيز الخدمات العامة، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، ومن خلال تعزيز الاستثمارات ودعم القطاعات الاقتصادية الرئيسية، نهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي للبلاد.

مواجهة التحديات الراهنة

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن برنامج الحكومة تضمن مواجهة التحديات الراهنة منها إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء بشكل نهائي، إضافة لاشتمال البرنامج على تطوير البنية التحتية ومشروعات الطاقة واستصلاح الأراضي الزراعية وتطوير العشوائيات وتوفير الإسكان الاجتماعي وتوفير شبكة حماية اجتماعية متكاملة للفئات الأكثر احتياجا، والاهتمام بالتعليم الفني وتحسين جودة الحياة بالقرى الريفية وتقديم المبادرات الصحية والتنموية والاجتماعية.