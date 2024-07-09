«برلمانية الشعب الجمهوري»: برنامج الحكومة تضمن مواجهة التحديات الراهنة

أكّد محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب الأمين العام للحزب، أنَّ بيان الحكومة الذي عرضه مصطفى مدبولي أمام مجلس النواب، تناول عددًا من المحددات والمحاور الرئيسية التي تتسق مع تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، من بينها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ظل التحديات الإقليمية والدولية، إضافة إلى التزام الحكومة ببناء الإنسان المصري في كل المجالات لا سيما الصحة والتعليم وتطوير الثقافة والوعي الوطني لديه.

بيان الحكومة

أوضح أبو هميلة أنَّ البيان ركز على 4 محاور رئيسية منها تمكين القطاع الخاص والقطاع الصناعي والزراعي وترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي وضبط الأسعار لخفض معدلات التضخم، موضحًا أنَّ هذه المحاور مهمة ولابد من المضي قدما في تنفيذها باستخدام جميع الوسائل والطرق، وهذا يتطلب زيادة الإنتاج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية ودوران عجلة الإنتاج والرقابة الشديدة على الأسواق ومواجهة التلاعب وتوفير العملة الصعبة للمستوردين والمنتجين لتوفير احتياجاتهم من المواد الخام، موضحا أن النجاح في ضبط الأسعار ومواجهة الغلاء هي أول نقطة تؤكد نجاح الحكومة وسيرها في المسار الصحيح.

تمكين القطاع الخاص

وتابع أبو هميلة أنَّ اشتمال البرنامج على محور تمكين القطاع الخاص والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية من أهم الملفات التي يجب أن تسعى الحكومة فيه بكل الطرق لأن القطاع الخاص صناعيا وزراعيا وإنتاجيا هو قاطرة التنمية الاقتصادية لأي اقتصاد بالعالم.

وأشاد بحرص الحكومة في برنامجها على تحقيق الأمن الغذائي المصري وذلك عن طريق دعم القطاع الزراعي وزيادة مساحة الرقعة الزراعية، ودعم التصنيع الزراعي، لافتًا إلى أهمية سعي الحكومة على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتطبيق سياسات جديدة تضمن وصول الدعم لمستحقيه من خلال التحول من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي.

وأشار إلى أنَّ برنامج الحكومة تضمن مواجهة التحديات الراهنة منها إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء بشكل نهائي، إضافة لاشتمال البرنامج على تطوير البنية التحتية ومشروعات الطاقة واستصلاح الأراضي الزراعية وتطوير العشوائيات وتوفير الإسكان الاجتماعي وتوفير شبكة حماية اجتماعية متكاملة للفئات الأكثر احتياجا، والاهتمام بالتعليم الفني وتحسين جودة الحياة بالقرى الريفية وتقديم المبادرات الصحية والتنموية والاجتماعية .

واختتم «أبو هميلة» تصريحه بأنَّ هناك لجنة تمّ تشكيلها في المجلس ممثلة من رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب ورؤساء اللجان النوعية والمستقلين وعددها 42 عضوًا لدراسة بيان الحكومة تفصيليًا وإعداد دراسة تحليلية والانتهاء لرأي اللجنة في بيان الحكومة للعرض على الجلسة العامة المقبلة، وستعقد هذه اللجنة جلساتها تباعا بحضور الوزراء المختصين.