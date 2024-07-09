النائبة رحاب موسي: بيان الحكومة يعكس اهتمامها بالمواطن وتوفير احتياجاته

ثمنت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بيان الحكومة، الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أمام النواب.

وقالت موسى، في بيان، إن برنامج الحكومة يهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن في جميع جوانبها، والانتقال إلى مرحلة جديدة من التطوير المستدام الذي يضع مصر في المكانة التي تليق بها في المشهد الدولي.

بيان الحكومة يؤكد الالتزام ببناء الإنسان المصري

أوضحت عضو مجلس النواب، أن بيان الحكومة، أكد التزامها باستمرار سياسات بناء الإنسان المصري والتعامل معه كأولوية قصوى، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم، فضلا عن تطوير الثقافة والوعي الوطني للحفاظ على السلام الاجتماعي، كذلك تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن وتطوير البنية التحتية الصحية والتعليمية والاجتماعية.

وتابعت النائبة، بأن تنفيذ هذه الأهداف سيتطلب جهودا كبيرة على مختلف المستويات وتنسيقاً وثيقاً بين مختلف الجهات المعنية، كما أنه ستكون هناك تحديات وعقبات يتعين التغلب عليها، لا سيما في ظل الظروف الإقليمية والدولية المتغيرة.

المحاور الأساسية لبرنامج الحكومة

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن مواصلة الدولة بناء اقتصاد مرن خلال الفترة المقبلة، يساعد الدولة على مواجهة أي أزمات اقتصادية، فضلا عن أن الدولة المصرية لديها مقومات جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، تعد من أهم المحاور الأساسية للنهوض بالاقتصاد المصري في الأعوام المقبلة.

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ألقى أمس بيان الحكومة، أمام مجلس النواب، بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور كامل تشكيل الحكومة التي أدت اليمين الدستورية مُؤخراً، ويشمل برنامج عملها خطة للسنوات الثلاث المقبلة، تحت عنوان «معًا نبني مستقبلًا مستدامًا».

وأوضح رئيس الوزراء، أن برنامج عمل الحكومة اعتمد بشكل رئيسي على مستهدفات رؤية مصر 2030، وتوصيات جلسات الحوار الوطني، ومختلف الاستراتيجيات الوطنية، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، حيث تسعى من خلال هذا البرنامج إلى تحسين واقع حياة المواطن بجميع جوانبها، والانتقال إلى مرحلة جديدة من التطوير المستدام الذي يضع وطنَنَا في المكانة التي تليق به.