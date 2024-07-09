«تموين الشرقية»: توريد 615 ألف طن قمح إلى شون وصوامع المحافظة

كشفت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية، عن ارتفاع توريد القمح إلى الشون والصوامع إلى حوالي 615 ألف طن.

استلام أقماح محلية معبأة في أجولة بلاستيك

أشارت وكيلة وزارة التموين بالشرقية إلي أنه يسمح باستلام أقماح محلية معبأة في أجولة بلاستيك بمراكز التجميع، والتي سيتم نقلها الى الصوامع.

متابعة الأرصدة ونوعية الأقمـاح واللوطات

أضافت وكيلة وزارة التموين أنه يجري متابعة الأرصدة ونوعية الأقمـاح واللوطات وفصل درجات النظافة بمركز التجميع عن طريق لجنة الإستلام.

اهتمام كبير بالقطاع الزراعي

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي من خلال تنفيذ العديد من مشروعات التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مثمنًا جهود المزارعين في زراعة محصول القمح و تحقيق الأمن الغذائي المصري كونه مادة غذائية أساسية لمعظم شعوب الأرض.

وأشار المحافظ إلى ضرورة تقديم كافة المساعدات اللازمة للمزارعين في مختلف مراكز المحافظة، بما يساعدهم على النهوض بالزراعة وإنتاج كنبات كبيرة من المحاصيل.