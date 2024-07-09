جامعة كفر الشيخ: نسعى للفوز بجائزة «صديقة البيئة» في كل الملفات

عقد مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، جلسته الدورية بقاعة المجلس لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس.

انتهاء الاستعدادات لزيارة لجنة تحكيم مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة

واستهل رئيس الجامعة، أعمال المجلس بالتأكيد على عمداء الكليات الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لزيارة لجنة تحكيم مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة على مستوى الجامعات المصرية، منوها إلى أنّ جامعة كفر الشيخ تهدف إلى أنّ تكون صديقة للبيئة في كل الملفات، مثل إدارة المخلفات، والمياه، والأبحاث العلمية، والتغيرات المناخية، والأزمات، وتحقيق رؤية مصر 2030، كما تعمل الجامعة على تشجيع ورفع وعي الطلاب بالاهتمام بالقضايا البيئية، ما سينعكس إيجابا على المجتمع للمساهمة في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة للأجيال المقبلة.

كما وجّه رئيس جامعة كفر الشيخ عمداء الكليات بالتأكيد على متابعة أعمال الامتحانات بالمرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا للعام الجامعي 2023 - 2024، والتأكيد على دقة مراجعة نتائج امتحانات الفرق المختلفة بكليات الجامعة وإعلانها في أقرب وقت.

بدء أعمال الصيانة والتجهيزات بكليات ووحدات الجامعة المختلفة

وأعطى رئيس الجامعة، تعليماته ببدء أعمال الصيانة والتجهيزات بكليات ووحدات الجامعة المختلفة، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب التنبيه بضرورة الالتزام الصارم بأعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي وكافة منشآت الجامعة ومرافقها، وتوفير مختلف وسائل السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية، مشيراً إلى أهمية متابعة الدراسة بالفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي 2023 - 2024 بكليات جامعة كفر الشيخ، والتأكيد على الانتهاء من التقارير السنوية للكليات وإرسالها للجامعة في شهر أغسطس القادم.

وقدم رئيس جامعة كفر الشيخ، التهنئة لجميع منسوبي الجامعة بمناسبة تقدم الجامعة في تصنيف «U.S. News» وتصنيف «ليدن» الهولندي للجامعات العالمية، وإدراجها في العديد من التصنيفات الدولية، لافتاً إلى حرص الجامعة وسعيها المستمر للنهوض بالعملية التعليمية والبحثية وتحقيقها للريادة محلياً وأفريقياً وعالمياً.

تشجيع النشر العلمي بالمجلة الدولية لجامعة كفر الشيخ

وأكد رئيس الجامعة، على تشجيع النشر العلمي بالمجلة الدولية لجامعة كفر الشيخ في كافة التخصصات ودعوة الباحثين الدوليين للنشر بالمجلة، والتأكيد على سرعة الرد على المخاطبات الواردة من إدارة الجامعة، ومراجعة جميع المذكرات والخطابات الواردة من الكليات، والعمل على نشر ثقافة ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها.

كما كلّف رئيس جامعة كفر الشيخ، مجلس عمداء كليات الجامعة، بمتابعة إطلاق القوافل التنموية الشاملة واستمرار عمل القوافل التوعوية في مجال مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والعمل على تنمية المسئولية البيئية للحفاظ على البيئة وتنظيم مسابقات بيئية وحملات للتشجير وإدراجهم ضمن خطة الأنشطة الصيفية لطلبة الجامعة، وتنظيم فعاليات وندوات وورش عمل عن «التحول للأخضر» باعتباره أحد أهداف التنمية المستدامة.