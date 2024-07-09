«في 10 أيام هتلمها».. حياة كريمة تشرح مواد الثانوية العامة للطلاب

توفر مبادرة حياة كريمة شرح مواد الثانوية العامة للطلاب، لتقديم الدعم الأكاديمي لهم وتحقيق أقصى قدر من الاستفادة، عن طريق خبراء المواد بوزارة التربية والتعليم ومستشاري كل مادة، إذ يشمل الشرح كل جزئيات المنهج مع تطبيقات عملية، بالإضافة إلى التأهيل والإعداد النفسي للامتحان، وتخصيص جزء خاص لذوي الهمم من أصحاب الإعاقة البصرية.

حياة كريمة تقدم شرح مواد الثانوية العامة

مبادرة حياة كريمة شاملة لم تنس دعم شتى الجهات، فقدمت لطلاب الثانوية العامة مراجعات لجميع المواد الأدبية والعلمية، فبمجرد الدخول على الموقع الرسمي للمبادرة، تجد أمامك قسم خاص بالثانوية العامة مقسم به المواد، بين اللغة العربية والإنجليزية واللغة الثانية والرياضيات بفروعها والفلسفة وعلم النفس والتاريخ والجغرافيا والكيمياء والفيزياء والأحياء والجيولوجيا وعلوم البيئة، لتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.

مبادرة لطلاب الثانوية العامة

وقبل امتحانات الثانوية العامة، دشنت حياة كريمة مراجعات مباشرة لطلاب الثانوية العامة، في جميع المحافظات بالمدارس الثانوية المختلفة، وبحسب حديث علاء السيد، منسق مبادرة حياة كريمة، في تصريح لقناة النيل للأخبار، فإن مبادرة «تقدر في 10 أيام» تفيد جميع الطلاب: «المبادرة بدأت من قبل بداية الامتحانات، بتنزيل لينكات لجميع المواد، حتى شهر مايو، ونفذت المراجعات بالتعاون مع إدراة التربية والتعليم في المدارس، وخلال المراجعة بندعم الطلبة، ومدى الحضور، والإقبال كبير».

تحكي منة وائل، طالبة ثانوية عامة، من محافظة الجيزة، عن تجربتها مع مراجعة مواد حياة كريمة، خلال حديثها لـ«الوطن»: «كانت مفيدة وممتعة قعدنا الساعتين كلهم نستفيد وكان في تبادل للآراء، وقدمنا أسئلة والمدرسين كانوا مهتمين بينا، ويعتبر كل الطلاب حضروا»، إذ أخطرت حياة كريمة الطلاب عن المبادرة من خلال صفحات التواصل الاجتماعي والصفحات الرسمية للمدارس.

خدمات حياة كريمة للطلاب ذوي الهمم

ومن خلال الموقع الرسمي لحياة كريمة، هناك قسم خاص لطلاب الثانوية العامة من ذوى الهمم، يشمل فيديوهات مسموعة لذوي الإعاقة البصرية في جميع المواد، بحسب حديث أمنية صلاح، عضو إدارة التعليم بقطاع التمكين الاجتماعي بمؤسسة حياة كريمة، خلال برنامج «الحياة اليوم»، فإن المبادرة تقدم شرحا مفصلا مسموعا لذوي الهمم: «تم الوصول إلى 500 طالب التنسيق مع وزارة التربية والتعليم».

«بنقدم مراجعات وامتحانات السنين السابقة»، بحسب حديث «صلاح»: «هناك أكثر من شرح مُفصل ومكثف لـ17 مادة، حققت 196 ألف مشاهدة لكل المواد على قناة المؤسسة»، انطلاقًا من الدور المجتمعي المهم الذي تؤديه مؤسسة حياة كريمة، للتسهيل على طلاب الثانوية العامة.

رد فعل الطلاب

وبعد بدء الامتحانات شكر كثير من الطلاب مبادرة حياة كريمة، وتم إرسال لهم رسائل الشكر عبر الصفحات الرسمية، إذ قالت الطالبة تيسير عبد الله: «شكرًا على تعاونكم معنا لحياة كريمة، أنتم دائمًا متألقين وجعلتونا ناجحين»، وعبر الطالب يوسف عن رؤيته لحياة كريمة بهذه الكلمات: «مؤسسة ناجحة وداعمة لجميع الطلاب»، وأضافت الطالبة سارة عبد الهادي: «بجد شكرًا للمرجعات أنا أستفدت جدًا»، متمنية استمرار المراجعات في السنوات المقبلة، لإفادة أكبر قدر من الطلاب.