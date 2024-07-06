توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان لأداء امتحاني الكيمياء والجغرافيا

توافد طلاب الصف الثالث الثانوي على لجان امتحانات الثانوية العامة، لأداء امتحاني الكيمياء للشعبة العملية، والجغرافيا للشعبة الأدبية، وسط تشديدات أمنية واستعدادات مكثفة من الجهات المختصة.

ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا «شعبة العلوم» امتحان مادة مقاييس المفاهيم «الجيولوجيا»، فيما يؤدي طلاب شعبة الرياضيات الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم «الرياضيات التطبيقية»، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين الامتحان في الفترة الأولى بمادة الفلسفة، والفترة الثانية بمادة المنطق.

إجراءات رقابية على امتحانات الثانوية

ويمر طلاب الصف الثالث الثانوي، بإجراءات التفتيش بالعصا الإلكترونية على بوابات لجان امتحانات الثانوية العامة، للكشف عن أي أجهزة إلكترونية، وفقًا لتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتنفيذ إجراءات التفتيش بحزم ودقة قبيل دخول اللجان.

تظليل رقم الجلوس بطريقة صحيحة

وأكدت وزارة التربية والتعليم، ضرورة دخول الطلاب لجان الثانوية العامة قبل الموعد الأصلي للامتحان بـ10 دقائق، لإتاحة الفرصة لكتابة البيانات على «البابل شيت»، وتظليل رقم الجلوس بطريقة صحيحة، حتى يتسلم الطالب ورقة الأسئلة في التاسعة صباحًا؛ لعدم إضاعة وقت الطلاب، مع التأكيد على الطلاب بتسجيل بياناتهم على ورقة «البابل شيت» بصورة صحيحة، وتوجيه الملاحظين بالتأكد من قيام الطلاب من كتابة البيانات، ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات.