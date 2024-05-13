حياة كريمة بمطروح تطلق مبادرة «تقدر في 10 أيام» لطلاب الثانوية العامة

أطلقت مؤسسة حياة كريمة، مبادرة «تقدر في 10 أيام»، موجهة لطلاب الثانوية العامة تستهدف تقديم الدعم التعليمي والمعنوي لهم قبل الامتحانات، وتبدأ بمادتي الفلسفة والمنطق لـ«تامر صفوت» أونلاين على قناة «مؤسسة حياة كريمة» على اليوتيوب.

وقال الدكتور عبد الجليل خيرت منسق مؤسسة حياة كريمة بمطروح، اليوم، إننا نستعد لإطلاق مراجعات الثانوية العامة من خلال مبادرة «تقدر في 10 أيام»، وعلى جميع طلاب الثانوية العامة بمطروح ترقب موعد انطلاق المراجعات النهائية بعدد من المراكز بالمحافظة، في جميع مواد الثانوية العامة، وتستهدف تقديم الدعم التعليمي والمعنوي لهم قبل امتحانات نهاية العام الدراسي.

تعاون بين الجهات لخدمة الطلاب

وأضاف منسق مؤسسة حياة كريمة بمطروح، في بيان، أن المراجعات النهائية تأتي في إطار التعاون المثمر والبناء بين مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

محاضرات من خلال خبرات

وأشار منسق مؤسسة حياة كريمة بمطروح إلى اهتمام المؤسسة بالطلاب والطالبات، وتعد لافتًا إلى أنها تعد فرصة رائعة للطلاب لمراجعة المنهج الدراسي، وتحضيرهم للاختبارات النهائية، مشددًا على أن هذه المحاضرات تقدم من قِبل مجموعة من أفضل المدرسين المؤهلين الذين يمتلكون الخبرة اللازمة لتوجيه الطلاب وتأهيلهم.

الدور المجتمعي

وأوضح منسق محافظة مطروح أن مؤسسة حياة كريمة، كانت قد أطلقت مبادرة «تقدر في 10 أيام»، العام الماضي، انطلاقا من إيمانها بأهمية دورها المجتمعي تجاه كافة الفئات المستهدفة وخاصة الشباب.