نموذج امتحان علم النفس والاجتماع لطلاب الثانوية العامة.. اختبر نفسك

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نموذج امتحان علم النفس والاجتماع للثانوية العامة 2024، وذلك عبر موقعها الرسمي على بوابة التعليم الإلكتروني، والتي تمّ إعداده من قبل أفضل معلمين وموجهين مختصين بالمادة وذلك لمساعدة طلاب الثانوية العامة ورفع العبء عن كاهل الأسرة.

رابط نموذج امتحان علم النفس والاجتماع للثانوية العامة 2024

وأكّدت وزارة التربية والتعليم أنَّه يستطيع طلاب الصف الثالث الثانوي الدخول علي رابط نموذج امتحان علم النفس والاجتماع للثانوية العامة 2024، وحل الأسئلة ومراجعتها والتدريب علي شكل ونوع الأسئلة، مشيرًا إلى أنَّ هذه النماذج محاكاه لامتحانات نهاية العام للثانوية العامة .

رابط امتحان علم النفس والاجتماع 2023

وأضافت وزارة التربية والتعليم أنَّ امتحان علم النفس والاجتماع سيكون بنفس مواصفات العام الماضي، من حيث عدد الأسئلة الموضوعية والمقالية في كل مادة دراسية والدرجات المخصصة ويمكن للطلاب الدخول عبر الرابط والتدريب علي أسئلة الامتحان من امتحانات العام الماضي.

وقالت وزارة التعليم إن امتحان علم النفس والاجتماع سيتضمن 85% من الأسئلة اختيار من متعدد، والـ15% مقالي، ويكون بنسبة 30% للمستويات العقلية البسيطة، و40% للمستويات العقلية المتوسطة، و30% من المستويات العقلية العليا.