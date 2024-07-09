الحكومة: لا صحة لانسحاب شركة سيمنز للطاقة من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء

نشرت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن انسحاب شركة سيمنز للطاقة من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء في مص، نتيجة تأخر مستحقاتها المالية، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء.

وشددت على التزام الحكومة بسداد كل المستحقات المالية للشركة في مواعيدها المحددة، وفقا للعقد المبرم بين الطرفين، مشيرةً إلى التزام شركة سيمنز للطاقة بتشغيل وصيانة محطات الكهرباء المتعاقد عليها بموجب الاتفاق المبرم مع الوزارة في سبتمبر 2018، والذي يتضمن تشغيل وصيانة وإدارة محطات كهرباء كل من «البرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة، وبني سويف» لمدة 8 سنوات، مؤكدة كفاءة محطات كهرباء سيمنز والتي تعمل بنظام الدورة المركبة وتتخطي كفاءة تشغليها 61%، ما يسهم في خفض معدل استهلاك الوقود المستخدم في توليد الكهرباء، مناشدة المواطنين بعدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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