وكيل لجنة الدفاع بـ«الشيوخ»: برنامج الحكومة يؤكد أهمية مشاركة القطاع الخاص في التنمية

قال النائب طارق نصير وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن بيان الحكومة الذي قدمه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب يمثل خارطة طريق وخطة عمل لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والثقافة، وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم للمواطن للحفاظ على السلام الاجتماعي.

مستهدفات رؤية مصر 2030

وأشاد في بيان له باعتماد بيان الحكومة على مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات الحوار الوطني والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ومختلف الاستراتيجيات الوطنية، وسرعة إصدار قانون المجالس الشعبية والمحلية وسرعة إجراءات انتخاباتها، بالإضافة إلى تعزيز البنية التشريعية التي تكفل للمجتمع المدني ممارسة دورة بحرية واستقلالية.

وأوضح أن البيان يمثل التزامات الحكومة تجاه الشعب في توفير حياة كريمة ولائقة له في ظل الجمهورية الجديدة، والحفاظ على محددات الأمن القومي المصري.

أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية

وأكد اللواء طارق نصير، أن بيان الحكومة كشف عن دور القطاع الخاص كأحد القطاعات الرئيسة والمهمة في تنفيذ خطة التنمية، مع أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية في دعم الاقتصاد المصري.