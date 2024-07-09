«قانونية مستقبل وطن»: برنامج الحكومة يعكس الجدية في معالجة الملفات المهمة

قال المستشار شعبان رأفت، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن برنامج الحكومة الجديدة ألقى الضوء على عدد من الملفات الحيوية، وتطرق إلى وضع آلية جديدة للتعامل مع المشكلات والقضايا تعتمد على اختراق ومعالجة القضايا المهمة.

نتائج إيجابية على أرض الواقع

وأضاف أن هذه السياسة الجديدة في التعامل مع الملفات والقضايا مطلوبة خلال الفترة الراهنة لمواجهة التحديات، وفي نفس الوقت ليشعر المواطن بنتائج إيجابية على أرض الواقع، خاصة فى ملف بناء الإنسان، والذي يشمل الصحة والتعليم والرعاية والحماية الاجتماعية.

تشجيع الصناعة المحلية

وأضاف أن الحكومة حريصة على الحديث بجدول زمني للانتهاء من الأزمات، وفي مقدمتها أزمة الكهرباء والرقابة على الأسواق، وشدد على أهمية إعادة النظر في منظومة الدعم بما يضمن وصوله لمستحقيه، وتشديد الرقابة على الأسواق، وسرعة دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية للدولة، إضافة لملف الطاقة، وتوطين وتشجيع الصناعة المحلية.