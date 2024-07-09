رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«قانونية مستقبل وطن»: برنامج الحكومة يعكس الجدية في معالجة الملفات المهمة

كتب:

محمد أباظة
01:08 م | الثلاثاء 09 يوليو 2024
المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف

المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف

قال المستشار شعبان رأفت، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن برنامج الحكومة الجديدة ألقى الضوء على عدد من الملفات الحيوية، وتطرق إلى وضع آلية جديدة للتعامل مع المشكلات والقضايا تعتمد على اختراق ومعالجة القضايا المهمة. 

نتائج إيجابية على أرض الواقع

وأضاف أن هذه السياسة الجديدة في التعامل مع الملفات والقضايا مطلوبة خلال الفترة الراهنة لمواجهة التحديات، وفي نفس الوقت ليشعر المواطن بنتائج إيجابية على أرض الواقع، خاصة فى ملف بناء الإنسان، والذي يشمل الصحة والتعليم والرعاية والحماية الاجتماعية.

تشجيع الصناعة المحلية

وأضاف  أن الحكومة حريصة على الحديث بجدول زمني للانتهاء من الأزمات، وفي مقدمتها أزمة الكهرباء والرقابة على الأسواق، وشدد على أهمية إعادة النظر في منظومة الدعم بما يضمن وصوله لمستحقيه، وتشديد الرقابة على الأسواق، وسرعة دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية للدولة، إضافة لملف الطاقة، وتوطين وتشجيع الصناعة المحلية.

اقرأ المزيد:

النائبة رحاب موسي: بيان الحكومة يعكس اهتمامها بالمواطن وتوفير احتياجاته

عضو بمجلس الشيوخ: برنامج الحكومة جاء مناسبا لحجم التحديات الراهنة

النائب زكي عباس: تنفيذ برنامج الحكومة سيحقق الاستقرار والتنمية الشاملة

«برلمانية الشعب الجمهوري»: برنامج الحكومة تضمن مواجهة التحديات الراهنة

عضو بـ«الشيوخ»: الحكومة الجديدة حريصة على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية
محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.