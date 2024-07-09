حزب المصريين: حياة كريمة عززت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين

قال حسين أبو العطا رئيس حزب المصريين عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إنَّ مبادرة حياة كريمة بما تقوم به من عملية تنمية شاملة تعد واحدة من أكبر وأهم المبادرات التنموية في تاريخ الدولة المصرية، موضحا أنها خطوة تاريخية وغير مسبوقة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة في المناطق الريفية والمهمشة.

مبادرة حياة كريمة

وأضاف «أبو العطا»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ مبادرة حياة كريمة منذ انطلاقها نجحت في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القرى والمناطق النائية، وطورت بدورها شبكات المياه والصرف الصحي، فضلا عن تحديث المدارس والمستشفيات، وبناء وحدات سكنية جديدة، وتحسين الطرق والمواصلات، وتوفير فرص عمل جديدة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي قلل بشكل كبير معدلات البطالة، ما يؤكد دورها التنموي الكبير وأهدافها.

جهود حياة كريمة

وأوضح رئيس حزب المصريين أنَّ مبادرة حياة كريمة والتي تخدم قرابة 60 مليون مصري حسنت الظروف المعيشية للمواطنين وعززت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، فضلا عن نجاحها في توفير سكن لائق وبيئة صحية وتعليمية مناسبة، مؤكّدًا أنَّ هذه المبادرة تعكس التزام القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لكل مواطن مصري، وهي تجسيد حقيقي للرؤية الاستراتيجية لمصر 2030.

وأكّد أنَّ حياة كريمة كانت بمثابة المنقذ لملايين المصريين، لا سيما وأن القرى المصرية في محافظات الصعيد عانت حرمانًا طويلًا من كل الخدمات، سواء على المستوى الصحي أو التعليمي أو كل ما يتعلق بالبنية التحتية بجانب خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من الأمور الحيوية لاستمرار الحياة، وختمت هذه المبادرة سنوات المعاناة الطويلة والحرمان.

ونوه إلى ضرورة استمرار العمل في هذه المبادرة الفريدة والمهمة خلال الفترة المقبلة، فهي الوحيدة القادرة على تحقيق تطلعات المواطنين في الريف.