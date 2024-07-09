رحلة «سيد» من عشوائيات بطن البقرة للأسمرات: حياة كريمة أنقذت 2000 أسرة

«حياة كريمة أنقذتنا من الهلاك، البيوت كانت بتقع علينا وكنا مش متشافين»، بهذه الجملة عبر «سيد. أحمد» 45 سنة عن امتنانه لما وفرته له مبادرة حياة كريمة خلال الـ3 سنوات الماضية وعائلته وجيرانه، من سكن نظيف في أحد المناطق الراقية، بالتحديد داخل حي الأسمرات بمنطقة المقطم، بعد أن فقدوا الأمان في «بطن البقرة» حيث ولدوا لتأخذهم الحياة في رحلة قاسية كللها الرئيس السيسي بالفرحة، وفقًا لحديث سيد لـ«الوطن».

من بطن البقرة للأسمرات

«البيوت كنا وارثينها من جدودنا، ومع الوقت بدأت تقع علينا وكنا محتاجين فلوس عشان ننكسها، لكن مكانش معانا حتي مصاريفنا اليومية»، كانت منطقة بطن البقرة من العشوائيات المكتظة بالبيوت والعشش البسيطة، وتشتهر بالأسقف الصفيح المغطاة بالقش، وتحتوي تلك البيوت على الكثير من آلام ومشكلات لا تنتهى، حتي جاءت حياة كريمة أنقذتهم من الهلاك وفقًا لـ«سيد».

في أحد الأيام استيقظ سكان بطن البقرة على صوت مدوٍ، فزع الجميع ووجدوا سقف الغرف التي كانوا يعيشون بها انهارت تمامًا، وأغرقت المياه البيوت، ووصف «سيد» الوضع قائلا: «الأرض كانت بتمشي بالبيوت وعايمة على وش المية وأنا وقتها رجلي اتصابت وتم بترها»، بعد تلك الكارثة انتقل الأهالي للعيش في بيت يحتوي على 10 غرف، تضم كل غرفة أسرة، ويتشاركون في حنفية مياه واحدة ودورة مياه صغيرة ومتهالكة في الخارج.

سيد: حياة كريمة أنقذت 2000 أسرة من العشوئيات

وصف «سيد» شكل حياتهم قبل سنوات قليلة من دخولهم ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» قائلًا: «عشنا في عشة واحدة مع الجيران، ريحة الصرف ومشكلة المياه والكهرباء، كانوا السبب في مرض كتير، وبعدها فقدنا الأمل إن حالنا يتعدل، وكلنا شغالين على باب الله، ده غير البيوت اللي كانت على حافة الجبل وحرفيًا كنا عايشن في رعب»، بعد حياة كريمة انتقل أكثر من 2000 أسرة كانوا يعيشون في بطن البقرة، لمشروع الأسمرات.

كل أسرة تعيش الآن في شقة تتكون من غرفتين وصالة تصل مساحتها لـ60 مترًا؛ ومفروشة بالكامل وبها كامل الأجهزة الكهربائية، كما يوجد مصعدان كهربائيان وموتور مياه وخزانان للمياه أعلى المبنى، بالإضافة لوحدة إطفاء حريق ومدخل مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفًا أن بعد معرفة حياة كريمة بحالته الصحية وبتر قدمه اليسرى، خصصوا له معاشا.

«الأسمرات هنا مفيش مقارنة ببطن البقرة، إحنا كنا في الضلمة والريس طلعنا للنور، هنا في أقسام شرطة ومدارس و حضانات ومطافي وبريد مبنى تضامن اجتماعي، غير الملاعب الرياضية والحديقة والمراكز الطبية والصحية والمخابز ومراكز التدريب والمسرح»، وفقًا لحديث «سيد».