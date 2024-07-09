الحكومة توافق على 5 اتفاقيات للبحث عن الغاز والبترول

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأول برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على 5 اتفاقيات للبحث عن الغاز والبترول، وذلك للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وعدد من الشركات العالمية والوطنية، باستثمارات متوقعة نحو 200 مليون دولار.

وتضمنت مشروعات الاتفاقيات المشاريع التالية:

- مشروع اتفاقية الالتزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال بورفؤاد البحرية بالبحر المتوسط، بين مصر والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة ‏IEOC Production B.V .

- مشروع اتفاقية الالتزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب نور البحرية بالبحر المتوسط، بين مصر والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة V‏IEOC Production B.

- مشروع اتفاقية الالتزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل، بين مصر والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة LTD ZN BV.

- مشروع تعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية حورس بالصحراء الغربية الصادرة بالقانون رقم 105 لسنة 2014 فيما بين مصر والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ثروة للبترول، والشركة العامة للبترول.

- مشروع اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية جنوب الضبعة (3-SD)، بالصحراء الغربية، بين مصر والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة إتش بي أس إنترناشيونال مصر المحدودة.