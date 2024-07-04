متحدث مجلس الوزراء: تخفيضات في أسعار السلع تصل إلى 40% (فيديو)

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه منذ شهر مارس حتى اليوم بدأت الحكومة في خطوات متدرجة لخفض أسعار السلع الأساسية، والسيطرة عليها سواء من خلال زيادة المعروض من السلع، عن طريق الإفراج عن السلع الغذائية في الجمارك ومستلزمات الإنتاج، أو بواسطة وضع ضوابط للسلع الأساسية وأسعارها وزيادة المعروض منها.

ضبط أسعار السلع في الأسواق

وأردف مُتحدث مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المُذاع عبر فضائية «DMC»، تقديم الإعلامية إيمان الحصري: «مجلس الوزراء عن طريق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ووزارة التموين ووزارة الداخلية والجهات الرقابية ممثلة في جهاز حماية المنافسة وجهاز حماية المستهلك، جميع الجهات في متابعة مباشرة وشبه يومية من رئيس مجلس الوزراء، لضبط أسعار السلع في الأسواق».

وأضاف: «نجحنا في التنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، في تخفيض الأسعار، بدءًا من مستوى أسعار الجملة ثم السلاسل التجارية، وحاليًا في محال البقالة الصغيرة، والتخفيضات بدأت في الجملة، ووصلت إلى 30% و40% وبدأت تباعًا لدى السلاسل التجارية ومحلات التجزئة الصغيرة في الانخفاض».

استقرار أسعار السلع

وتابع: «اليوم وزير التموين أوضح أنه طبقًا للمؤشرات المتوافرة لدى وزارة التموين، هناك بالفعل استقرار في أسعار السلع، ومستمرون في المتابعة، ورئيس الوزراء أكد أهمية بناء المخزون الإستراتيجي من السلع الأساسية لدى وزارة التموين، والعمل على توافر السلع بصفة عامة في الأسواق، وستعمل وزارة التموين بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، على متابعة تنفيذ هذا الأمر، ورئيس الوزراء يتابع ذلك بصورة يومية».