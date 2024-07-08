عاجل| رابطة الأندية تعلن مواعيد دوري Nile الجديدة بعد قرار مجلس الوزراء

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة تعديل مواعيد مباريات دوري Nile في الفترة المقبلة، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة على تعديل توقيتات مباريات الساعة الرابعة عصرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأصدرت الرابطة بيانًا رسميًا قالت فيه: «بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة على طلب رابطة الأندية بتعديل توقيتات المباريات نظرًا لارتفاع درجات الحرارة».

وأوضح البيان: «جرى تعديل توقيتات المباريات التي تقام الساعة الرابعة مساءً لتقام الخامسة والنصف مساءً، في حين تقام المباريات التي تقام الساعة السابعة لتكون التاسعة مساءً»