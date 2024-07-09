أخصائي صحة نفسية: كسر الروتين يشعر الطفل بالسعادة بعد الامتحانات

قالت الدكتورة رنا هاني، أخصائي صحة نفسية وتربية إيجابية، إن كسر الروتين والقواعد المعتادة خلال فترات الدراسة من أكثر الأمور التي تُشعر الطفل بالسعادة عقب الانتهاء من فترة الامتحانات، وهذا الأمر ليس به مشكلة طالما يحدث في إطار محدد تحت رقابة الأبوين.

علامات المراهقة

وأضاف «هاني»، خلال حوارها عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن تغير الساعة البيولوجية لجسم الإنسان من سمات المراهقة، إذ تنقلب مواعيد نومهم مع اختلاف عدد ساعات النوم، وتزيد رغبتهم في النوم طوال فترة الصباح والاستيقاظ ليلا بهدف السهر، موضحة أن المراهقين يكون لديهم عذر في مسألة السهر بسبب تغير الهرمونات في أجسامهم.

أهمية دور الأبوين في حياة أطفالهم

وتابع، أنه يجب على الأباء والأمهات مساعدة أبنائهم في كيفية تنظيم يومهم ومتابعتهم يوميا، إذ إنهم بحاجة إلى روتين وقواعد يسيرون عليها، موضحة: «القواعد أمان للطفل وليس خنقة له».