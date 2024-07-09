«الإسعاف» تدرس إنشاء أول أكاديمية مصرية لعلوم الإسعاف

استقبل الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، بمقر رئاسة هيئة الإسعاف بمدينة السادس من أكتوبر وفد جامعة كوكيشان اليابانية، في إطار التعاون المشترك بين مصر واليابان في النواحي السلمية والإنسانية.

︎مسيرة اليابان لدعم المنظومة الإسعافية المصرية

وقال رشيد إنّ اللقاء يأتي في ختام زيارة وفد جامعة كوكشان اليابانية لهيئة الإسعاف المصرية والتي استغرقت خمسة أيام متواصلة، تم خلالها عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة لدراسة رؤية الإسعاف المصري لتطوير البرامج التدريبية والتعليمية للفرق الإسعافية، وتطلعات الإسعاف المصري لتدشين أول أكاديمية مصرية لعلوم الإسعاف، تكون مسؤولة عن إمداد المنظومة الإسعافية بكوادر بشرية، مؤهلة أكاديمياً وفنيًا لتقديم خدمة إسعافية لائقة للمواطن المصري، عبر الاستعانة بخبرات الجانب الياباني في ذلك الملف، وتكامل تلك الرؤية مع الواقع التنموي غير المسبوق للدولة المصرية، بما يخدم رؤية مصر 2030 .

تكثيف البرامج والبعثات التدريبية للفرق الإسعافية المصرية

وحول تلك الزيارة الاستثنائية، أكد الدكتور عمرو رشيد أنّ الزيارة تأتي لتعكس مقدار التقارب بين دولتي مصر واليابان، الذي تتبناه القيادة السياسية المصرية وتعمل على تعزيزه، بما يخدم مصالح البلدين، مضيفًا أنّ دولة اليابان ساندت المنظومة الإسعافية في مناحي كثيرة.

وأوضح أنّ الزيارة تدشن لحقبة جديدة وممتدة من التعاون بين الجانبين، تشمل تكثيف البرامج والبعثات التدريبية للفرق الإسعافية المصرية خلال الفترة المقبلة، بما يتواكب مع الجهود الحثيثة التي تقودها القيادة السياسية للنهوض بالمنظومة الطبية والإسعافية عبر الاستثمار في العنصر البشري علميًا وفنيًا بالشكل الذي يكفل تقديم خدمة إسعافية متميزة للمواطن المصري في كافة أرجاء مصر.

وتابع أنّ ملامح التطوير التي طرحها الإسعاف المصري مع الجانب الياباني، جاءت في ظل توجيهات صريحة من الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بضرورة اتساق مقترح التطوير مع احتياجات المواطن المصري وتطلعاته في تلقي خدمة إسعافية لائقة، تطال أرجاء مصر كافة.