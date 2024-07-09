نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 بمحافظة سوهاج

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 محافظة سوهاج، تشغل أولياء أمور الأطفال في المحافظة من مركز طما في الشمال إلى البلينا جنوبًا، وذلك لمعرفة موقف أبنائهم بعد التقديم إلكترونيا الشهر المنقضي.

ومن المقرر إعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 محافظة سوهاج، بعد منتصف الشهر الجاري بحسب ما صرح به مصدر مسؤول في مديرية التربية والتعليم في سوهاج.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 محافظة سوهاج

وتنشر «الوطن» نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 محافظة سوهاج، في ضوء خدماتها لقرائها على مدار الساعة وبشكل دائم متواصل، ومستمر.

رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 محافظة سوهاج

يستطيع ولي أمر الطفل الحصول على نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 محافظة سوهاج عبر موقع مديرية التربية والتعليم بسوهاج، أو من خلال الذهاب إلى المدرسة، أو بالحصول عليها إلكترونيا من خلال الخطوات الآتية:

- الدخول على حساب ولي الأمر على الموقع، والذي سجل بواسطته للتقديم من هـنـا، ثم يتم الضغط على تسجيل دخول من هنا.

- كتابة بيانات الدخول التي تتضمن الاسم والرقم السري.

- اختيار نتيجة رياض الأطفال.

- تظهر النتيجة بالقبول وفقا للتوزيع الجغرافي أو عدم القبول.

تقديم تظلمات رياض الأطفال 2024 بمحافظة سوهاج

وتتيح مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج عقب ظهور نتيجة تنسيق رياض الأطفال في سوهاج فترة للتظلمات، والتي تبدأ بعد الإعلان عن النتيجة من الشهر الجاري، وتقديم طلبات النقل والتحويل.

وجاءت المستندات المطلوبة لتقديم بعد ظهور نتيجة تنسيق رياض الأطفال في سوهاج كالتالي:

- 6 صور شخصية للطفل.

- دفع المصروفات وتسليم إيصال السداد للمصروفات مع صورتين منه.

- أصل شهادة الميلاد مميكنة مع صورتين منها.

- صورة بطاقة الرقم القومي للأب والأم.

- رقم هاتف الأب والأم للتواصل.

- ما يثبت محل السكن: «إيصال كهرباء أو إيصال مياه أو عقد إيجار موثق».

- البطاقة الصحية كاملة الدمغات مع صورتين منها.

- وفي حالة وجود شهادة الميلاد الورقية الأصلية ومدون بها العنوان، تلغى الإيصالات والعقود.

- حضور الطفل لعمل المقابلة الشخصية، وإجراء كشف التأمين الصحي.

- دمغة دعم مشروعات ومهن تعليمية.

- توفير ملف التقديم الخاص بالروضة من الوحدة المنتجة بالمدرسة.