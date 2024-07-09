إعلان نتيجة ‎تنسيق رياض الأطفال قريبا.. وإتاحة دفع المصروفات خلال 15 يوما

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قريبًا نتيجة تنسيق رياض الأطفال للعام الدراسي 2024-2025، والتي يُمكن الاستعلام عنها من خلال رابط نتيجة الوزارة.

‎تنسيق رياض الأطفال

ومن المُقرر أن يتمّ إعلان تنسيق رياض الأطفال، قريبًا، ويُمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال الرقم القومي المُكون من 14 رقمًا وذلك بعد الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

دفع المصروفات خلال 15 يومًا من إعلان النتيجة

ووجهت وزارة التعليم أولياء الأمور الذين تقدموا لأطفالهم بدفع المصروفات المدرسية خلال 15 يومًا من تاريخ الإعلان عن النتيجة التي يتم فيها قبول الأطفال.

كما أنه في حالة عدم دفع المصروفات خلال الفترة المحددة الـ15 يومًا يعتبر الطلب لاغيًا، فضلًا عن أن الوزارة وجهت بضرورة إخطار أولياء الأمور بالنتيجة قبل أن يتمّ إعلانها في المدارس.

خطوات الاستعلام عن نتيجة رياض الأطفال

ويجب على أولياء الأمور الراغبين في الحصول على تنسيق رياض الأطفال إتباع عدد من الخطوات التالية:

1- الدخول على الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الرابط الآتي: https://eduserv.cairo.gov.eg/Kindergarten.

2- يتمّ اختيار أيقونة الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال.