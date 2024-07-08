رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 محافظة الإسكندرية

أعلنت مديرية التربية والتعليم خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 محافظة الإسكندرية وذلك قبل أيام من إعلانها، بحيث يكون لدى أولياء الأمور فرصة الاستعلام عنها سريعا فور إعلانها.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 محافظة الإسكندرية، وذلك قبل أيام من إعلان النتيجة المقرر ظهورها في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري، أو الاسبوع الأول من أغسطس المقبل، وذلك بحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم.

رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالإسكندرية 2024

ويمكن الاستعلام على نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 محافظة الإسكندرية عبر الضغط هنا ، حيث سيتم توفير الاستعلام على النتيجة من خلاله فور اعتمادها.

خطوات بعد إعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالإسكندرية

وبعد إعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 محافظة الإسكندرية يجب على أولياء الأمور اتباع عدة خطوات هامة، وهي كالآتي:

- دفع المصروفات خلال 15 يوما من بعد إعلان النتيجة.

- يعد عدم دفع المصروفات فى المدة المحددة وفق الإقرار الذي تم التوقيع عليه بواسطة ولي الأمر تنازلا عن حق نجله في الترشح للمدرسة التي تم تنسيقه بها.

- تقديم الملف الخاص بالطفل مع المصروفات.