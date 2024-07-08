نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 في محافظة السويس.. اعرف موعد ظهورها

أعلنت مديرية التربية والتعليم موعد نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 في محافظة السويس، بالتزامن مع اقتراب إعلانه رسميًا عبر بوابة وزارة التربية والتعليم، وقرب موعد تسليم الملفات للمدارس الحكومية.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 في محافظة السويس

وقالت مصادر مسؤولة في مديرية التربية والتعليم إن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 في محافظة السويس سيجري إعلانها مع نهاية شهر يوليو الجاري.

وأضافت المصادر أنه فور إعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 في محافظة السويس سيتم البدء في تلقي أوراق الطلاب من أولياء الأمور بحسب المدرسة التي ظهر للطالب تنسيقه بها مع استكمال باقي الأوراق بعد ظهور التنسيق علي موقع الوزارة من هنا.

مد التقديم في تنسيق رياض الأطفال

وأعلنت مديرية التربية والتعليم عن مد فترة التقديم في تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 في السويس للمدارس الرسمية للغات والمتميزة للغات، لمن تخلفوا عن التقديم على الموقع الإلكتروني.

وقال بيان رسمي لمديرية التربية والتعليم إنه يمكن التقديم في تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 في السويس، من خلال تحميل نموذج التقديم مع إرفاق صورة من شهادة الميلاد للطفل المتقدم، وصورة من بطاقة الرقم القومي لولى الأمر مقدم الطالب ويتم تقديمة الى مسئول المواقع الإلكترونية بالديوان.

وأعلنت المديرية أن التقديم سيكون خلال الفترة من 7 يوليو الجاري وحتى 11 يوليو، وسيتم بعدها إعلان نتيجة التنسيق عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.