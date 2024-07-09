«القاهرة الإخبارية»: استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في طولكرم ومخيم نور شمس

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن أكثر من 10 ساعات وما زالت العملية العسكرية مستمرة في مدينة طولكم ومخيم نور شمس.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن نحو 60 آلية عسكرية تصاحبها 6 جرافات ضخمة للغاية تجرف البنية التحتية، وسط تحليق مكثف للاستطلاع وانهيار للتيار الكهربائي ومحاصرة لمستشفيين، إحداهما مستشفى الإسراء التخصصي وثابت الحكومي.

صعوبة الوصول للمرضى

وأشارت إلى أنه يصعب على الطواقم الطبية الدخول إلى مخيم نور شمس لنقل الإصابات التي يمكن تخليصها وإنقاذها من الاستشهاد في هذه اللحظات، منوها بسماع دوي انفجارات متتالية من داخل المخيم بفعل المقاومة الشرسة التي تقوم بها كتائب شهداء الأقصى وسرايا القدس.