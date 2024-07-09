للتقديم للصف الأول الثانوي 2024.. رسوم شهادة النجاح في الشهادة الإعدادية

وجهت المديريات التعليمية، خطابا بشأن الرسوم المقرر تحصيلها عند تسليم الطالب الاستمارة الدالة على النجاح بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2023، للتقديم في الصف الأول الثانوي، وفق القانون 213 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون 227 لسنة 1989، بإنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية والقرار الوزاري 146 بتاريخ 2020/9/3 بشأن قيمة دمغة وتكلفة طبع وتحرير الشهادات الدراسية العامة والقانون رقم 83 لسنة 2020، بشأن زيادة قيمة رسم تنمية الموارد.

رسوم استمارة النجاح للشهادة الإعدادية 2024

أكدت المديريات التعليمية، تحصيل قيمة تسليم الطالب الاستمارة الدالة على النجاح للشهادة الإعدادية 2024 على النحو التالي:

- تكلفة طبع الشهادة: 32 جنيها.

- الدمغة النوعية: 6 جنيهات.

- رسم تنمية الموارد: 2 جنيه.

- رسم إضافي: 10 جنيهات.

- إجمالي المطلوب سداده: 50 جنيها.

تعليمات مهمة للمدارس

وطالبت المديريات التعليمية، في خطابها بالإعلان عن النشرة في مكان واضح بالمدرسة، وتحصيل المبالغ المشار اليها أعلاه بموجب القسيمة «123 ت.ت»، وتوريد إجمالي قيمة تسليم الاستمارة لخزينة المديرية، والتأكد من لصق طابع تعليمي فئة 10 جنيهات على الاستمارة الدالة على النجاح.