دائرة داخلية تقودها السيدة الأولى.. كيف أخفى البيت الأبيض التدهور العقلي لـ بايدن؟

كشف تقرير جديد صادم أن أعضاء الدائرة الداخلية لموظفي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن يعملون منذ سنوات لإخفاء التدهور المعرفي للرئيس الأمريكي عن الجمهور، بحسب ما جاء في صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

ما قصة حراس جو بايدن؟

وتزايدت الشكوك حول قدرة بايدن البالغ من العمر 81 عامًا على الاستمرار في البيت الأبيض، عقب أدائه في ​​المناظرة ضد المرشح الجمهوري دونالد ترامب في يونيو؛ لتوضح صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية أن الدائرة الداخلية لبايدن، التي تتكون من كبار المستشارين، أنيتا دان، وستيف ريتشيتي، ومايك دونيلون، وآني توماسيني، وأنتوني بيرنال، كانوا يعملون «كحراس للرئيس».

ويستخدم هؤلاء الموظفين مجموعة من التكتيكات، بما في ذلك جدولة الاجتماعات المبكرة فقط، وعدم قبول الأسئلة غير المحددة في المنتديات العامة، ورفض المقابلات البارزة مع الصحفيين.

ماذا يفعل فريق بايدن؟

ولا تقتصر مخاوف المجموعة على القدرات العقلية لبايدن، بل تشمل أيضًا القدرات البدنية، فقد تم رفض خطة مقترحة للقيام برحلة عبر البلاد للترويج لمشروع قانون للبنية الأساسية بسبب مخاوف بشأن قدرته البدنية على التحمل، وفي هذه الأثناء يصر بايدن على عدم انسحابه من السباق الرئاسي.

ويشير التقرير الجديد إلى أنه من أجل مواجهة حالات التصرف مثل تلك التي شوهدت في المناظرة حيث توقف بايدن عن الكلام أثناء إلقاء الجمل وبدا أنه وجد صعوبة في التركيز، فإن فريقه يحتفظ بالاجتماعات مع الجمهور لإعداد الملاحظات.

ونتيجة لسقوطه المشؤوم في أكاديمية القوات الجوية الأمريكية في عام 2023، تحرك مساعدوه بسرعة للتأكد من أنه يرتدي أحذية رياضية ذات قبضة أفضل.

وقد عاد البيت الأبيض بقوة إلى وضع السيطرة على الأضرار بعد الكشفعن لقاء طبيب بايدن الشخصي مع أحد كبار أطباء الأعصاب ومتخصص في مرض باركنسون في البيت الأبيض.

وقد خرق كيفن أوكونور، طبيب بايدن الشخصي، البروتوكول يوم الاثنين، عندما أصدر خطابًا يشرح سبب زيارة الدكتور كيفن كانارد للبيت الأبيض ثماني مرات في ثمانية أشهر.