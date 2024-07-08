قصواء الخلالي: إدارة بايدن أمام معضلة استمرار نتنياهو في الحكم

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الدور المصري كبير في دعم القضية الفلسطينية منذ بداية الحرب وقبلها، منوهة بأن الإسرائيليين يرتكبون جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني بشكل وحشي.

ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية

وأضافت «الخلالي» خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وسط تعتيم إعلامي يتغاضى عما يحدث من مجازر في حق الشعب الفلسطيني.

ازدواجية واضحة من الإعلام الغربي

وأوضحت أن هناك ازدواجية واضحة من الإعلام الغربي، ويجرى وصف حماس بأنهم إرهابيين، مشيرة إلى أن أمريكا وإدارة بايدن أمام معضلة استمرار نتنياهو، والذي يسعى جاهدا للبقاء في الحكم لأطول فترة ممكنة.