قرار داخل بيراميدز لإيقاف قطار الأهلي ودخول التاريخ

وعدت إدارة نادي بيراميدز، الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول، بقرار خلال الساعات الماضية، وذلك قبل مباراة الأهلي المقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل، والمؤجلة بين الفريقين من الجولة 14 بمسابقة دوري NILE، والتي سترسم ملامح المنافسة بينهما في سباق الفوز باللقب هذا الموسم، في ظل انحصار المنافسة بين «الأحمر والسماوي».

وعلم «الوطن سبورت» أن هناك قرارا عاجلا داخل إدارة بيراميدز لإيقاف قطار الأهلي، ودخول التاريخ بحصد أول بطولة في تاريخ الفريق السماوي، وأيضا التتويج بأول دوري، والذي سيكون من أنياب المارد الأحمر، المنافس الحالي للفريق على اللقب.

وأوضحت مصادر داخل بيراميدز، أنه جرى رصد مكافآت مالية كبيرة في الفريق، للجهاز الفني واللاعبين، قبل مواجهة الأهلي، مشيرا إلى أن النادي السماوي منح اللاعبين دوافع معنوية للفوز على الأحمر، وإيقافه انتصاراته المتتالية في الفترة الماضية، من خلاله رصده هذه المكافآت الضخمة والاقتراب خطوة من الظفر بأول الألقاب في تاريخ النادي.

وشددت المصادر، على أن إدارة بيراميدز تسعى لحث اللاعبين وجهازهم الفني، على ضرورة التمسك بفرصتهم الكبيرة في اغتنام أول بطولة بتاريخ النادي، منوهة إلى أن هذا الحدث سيكون تاريخيا لإدارة النادي وكل العاملين فيه، لذلك فرصد مثل هذه المكافآت يحفز الجميع للفوز على الأهلي وتعطيله بعض الشيء في المنافسة الشرسة على بطولة الدوري.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وبيراميدز، على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل، ويتصدر «السماوي» الدوري برصيد 68 نقطة من 27 مباراة، بينما يأتي الأحمر ثانيا بـ57 نقطة من 23 لقاءً.

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