موعد مباراة الأهلي وبيراميدز بعد قرار رابطة الأندية الجديد

مباراة نارية يشهدها دوري nile ، يوم الجمعة المقبل ، بين ناديي الأهلي وبيراميدز ، في المباراة المؤجلة من الجولة 14 من البطولة ، إذ يسعي كل فريق لكسر سلسلة انتصارات الفريق الأخر ، والاقتراب خطوة من الظفر بالدوري.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز بدوري nile

ويلتقي ناديي الأهلي وبيراميدز ، في اللقاء المؤجل من الجولة 14 بدوري nile ، في التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل ، بعدما كان مقرر لها الثامنة مساءً، قبل قرار رابطة الأندية التي اصدرته اليوم بشأن تعديل توقيتات المباريات بسبب ارتفاع درجات الحراراة.

ونص القرار على تغيير مواقيت جميع المباريات المتبقية من بطولة الدوري، لتقام في الخامسة والنصف مساءً، بدلا من الرابعة مساءً، كما تغيرت مواقيت المباريات التي كان مقررا لها السابعة والثامنة مساءً، إلى التاسعة مساءً، وذلك بعد الحصول على موافقة رئاسة الوزراء ووزارة الشباب والرياضة.

موقف الأهلي وبيراميدز قبل المباراة المرتقبة بينهما

يحل النادي الأهلي في المركز الثاني برصيد 57 نقطة من 23 مباراة ، بينما يحتل نادي بيراميدز صدارة جدول الترتيب برصيد 68 نقطة من 27 مباراة خاضها الفريق السماوي بالدوري .