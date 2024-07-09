«الإصلاح والنهضة»: سياسة الحكومة شاملة.. وبيانها يعبر عن مستقبل الدولة

قال الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن بيان الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب بالأمس كان شاملا ومُعبرا عن مستقبل الدولة، متابعا أن طريقة عرض الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء تشير إلى أننا أمام عهد فيه نوع من الشفافية والتشاركية السياسية بصورة كبيرة.

دلالة حضور رئيس الوزراء إلى مجلس النواب

وأضاف هشام عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز، أن حضور رئيس الوزراء إلى مجلس النواب بالأمس لإلقاء البيان يعطي انطباعا عن جدية الحكومة في التواصل مع البرلمان خلال المرحلة المقبلة بشكل يحمل نوعا من أنواع المشاركة والاحترام المتبادل بين الطرفين.

سياسة الحكومة الجديدة واضحة

وتابع أن سياسة الحكومة الجديدة كانت واضحة وتحمل درجة من الاتساق والشمول، مشيرا إلى أن الحكومة قدمت بيانها في 300 صفحة للبرلمان، لافتا إلى أن برنامج الحكومة خلال أول 3 سنوات به شفافية عالية للغاية، كما يضع رضا المواطن على رأس أولويات الحكومة.