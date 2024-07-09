أمين سر «إعلام النواب»: بيان الحكومة أمام مجلس النواب يركز على محاور مهمة

أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، ضرورة قيام الحكومة بتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من توصيات الحوار الوطني، مشيدة بالتعاون بين الحوار الوطني والحكومة الجديدة، ما يكشف عن وجود نية حقيقية للتعاون بين الجانبين في الموضوعات ذات النقاش لصالح المواطن.

تواصل بين مجلس أمناء الحوار الوطني والحكومة

وأشارت في بيان لها إلى أهمية تعزيز التواصل بين مجلس أمناء الحوار الوطني والحكومة، وفتح قنوات حوار فعالة مع جميع الأطياف والفئات المجتمعية، لضمان مشاركة واسعة في عملية صنع القرار، وتعزيز التفاهم المشترك، وذلك من خلال عقد اجتماعات دورية مع مجلس أمناء الحوار الوطني، وممثلي المجتمع المدني، والنقابات، والأحزاب السياسية، والشباب، والمرأة، والمجموعات المهمشة، لضمان سماع أصواتهم وتلبية احتياجاتهم.

تعزيز الشفافية

وقالت إن المرحلة المقبلة تتطلب من الحكومة تعزيز الشفافية وتوفير المعلومات اللازمة للمواطنين حول السياسات والقرارات الحكومية، ما يسهم في بناء الثقة وتعزيز الانتماء الوطني.

وأضافت أن بيان الحكومة أمام مجلس النواب ركز على مجموعة من المحاور المهمة، التي يأتي الملف الاقتصادي في مقدمتها، حيث أشارت إلى أنها تستهدف رفع معدلات النمو خلال عام إلى 4.2%، لكن يجب التأكيد أن تكون تلك الزيادة لها مردودها على الحياة اليومية للمواطن، إلى جانب تركيز الحكومة على محور بناء الإنسان من خلال التطوير في أساليب الصحة والتعليم، فضلا عن تمكين المرأة والشباب، والذي يفتح آفاق أرحب تساعد على النمو المستدام وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.