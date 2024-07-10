دار الإفتاء توضح كيفية أداء الصلوات الفائتة (فيديو)

أجابت دار الإفتاء المصرية، على تساؤل ما كيفية أداء الصلوات الفائتة، إذ يرغب البعض في قضاء الصلوات التي فاتته دون معرفة كيف يقوم بها، وهو ما توضحه «الإفتاء» تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.

ما كيفية أداء الصلوات الفائتة؟

وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في إجابته على تساؤل ما كيفية أداء الصلوات الفائتة؟، إنه يجوز للشخص أداء صلوات زائدة عن الفروض التي يصليها بنية الفروض الفائتة عنه، ولكن بطريقة معينة.

كيفية أداء الصلوات الفائتة

وأوضح «وسام» كيفية أداء الصلوات الفائتة، في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية، عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، أن أداء الصلوات الفائتة يكون بنية الفروض، مثلا صلاة ظهر اليوم ينوي المصلي بعده قائلا: «نويت صلاة ظهر مما فاتني».

واستكمل أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن كيفية أداء الصلوات الفائتة، أن بعد النية يصلي الشخص صلاة الظهر بنية ما عليه من الفروض السابقة.