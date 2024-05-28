هل الحج يغني عن الصلوات الفائتة؟.. «الإفتاء» تجيب (فيديو)

أجابت دار الإفتاء المصرية، على تساؤل هل الحج يغني عن الصلوات الفائتة أم لا؟، إذ يظن البعض أنه بعد أداء مناسك الحج تسقط عنه الصلوات الفائتة، دون معرفة حكم ذلك الأمر، وهو ما توضحه «الإفتاء» تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.

هل الحج يغني عن الصلوات الفائتة؟

واستشهد الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في إجابته على تساؤل هل الحج يغني عن الصوات الفائتة أم لا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «منْ حجَّ فَلَم يرْفُثْ، وَلَم يفْسُقْ، رجَع من ذنوبه كَيَومِ ولَدتْهُ أُمُّهُ».

فضل الحج

وأضاف «عبدالسميع» في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية على قناتها الرسمية بموقع «يوتيوب»، أن قول النبي يعني أن الحاج بدأ حياة جديدة، وهذا يلزمه به المحافظة على صلواته وأن يؤديها تامة.

وأكد أمين الفتوى، أن الصلوات لا تمحى بأداء الحج، ولكن يجب على الحاج أن يقضي ويتم ما عليه من صلوات؛ حتى يكتب الله له الفوز والنجاة.