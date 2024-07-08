هل الحسد والسحر ابتلاء؟.. أمين الفتوى بـ«الإفتاء» يجيب

أجاب الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل مفاده: «هل ما يحدث لي من عطل حال ومشاكل في شغل وكل ما أروح لعروسة الأمور تتفركش هل ده ممكن يكون بسبب السحر والحسد؟».

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»: «لو الإنسان ليس مقصرا في حق الله من صلاة وزكاة وصوم وحج، فهو إنسان صالح، فكل ما يحدث له ابتلاء بقدر في الدنيا لأن الله بيرفع من درجاته».

وتابع: «طول ما الإنسان يتقى الله، فكل أمره خير، وربنا يبشرنا بأنه هيبدل لنا سيئاتنا حسنات لصبرنا على الابتلاءات».