سعر اليورو اليوم الأربعاء 10-7-2024 في البنوك مقابل الجنيه المصري

شهد سعر اليورو اليوم الأربعاء 10-7-2024 في مختلف البنوك المصرية، حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري، وسجلت العملة الأوروبية اليوم في البنك الأهلي المصري 52.12 جنيه للبيع، و51.92 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن» سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، حسبما أوضحت مواقع البنوك الرسمية في آخر تحديث بشأن أسعار العملات.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري، 52.07 جنيه للبيع، و51.94 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء في البنك الأهلي المصري، 52.12 جنيه للبيع، و51.92 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وسجل سعر اليورو اليوم الأربعاء في بنك مصر، 52.12 جنيه للبيع، و51.93 جنيه للشراء.

ا

سعر اليورو اليوم في بنك cib

أما سعر اليورو في البنك التجاري الدولي cib فسجل اليوم الأربعاء، 52.15 جنيه للبيع، و51.97 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

فيما سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء في بنك القاهرة، فسجل 52.13 جنيه للبيع، و51.94 جنيه للشراء.