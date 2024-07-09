شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 9-7-2024، حالة من الاستقرار في البنوك المصرية المختلفة؛ إذ سجل سعر صرف اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 51.4 جنيه للشراء، و51.6 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 9-7-2024، بحسب آخر تحديث لأسعار العملات في البنوك.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري، نحو 51.78 جنيه للشراء، و51.94 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، 51.4 جنيه للشراء، ونحو 51.6 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وصل سعر اليورو في بنك مصر، إلى 51.5 جنيه للشراء، ونحو 51.7 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

استقر سعر اليورو في بنك القاهرة، عند 51.61 جنيه للشراء، ونحو 51.79 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وسجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية، نحو 51.68 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

واستقر سعر اليورو في بنك قناة السويس، عند 51.87 جنيه للشراء، ونحو 51.91 جنيه للبيع.