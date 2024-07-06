سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 6-7-2024 في البنوك

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 6-7-2024، استقرارا ملحوظا في البنوك كافة، إذ سجل سعر صرف اليورو في البنك المركزي المصري نحو 51.78 جنيه للشراء، ونحو 51.94 جنيه للبيع.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، وفقًا لآخر تحديث لسعر اليورو عبر المواقع الرسمية للبنوك.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

بلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو 51.78 جنيه للشراء، ونحو 51.94 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 51.7 جنيه للشراء، ونحو 51.9 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

استقر سعر اليورو في بنك مصر عند 51.7 جنيه للشراء، ونحو 51.9 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

وصل سعر اليورو في بنك القاهرة اليوم السبت إلى نحو 51.61 جنيه للشراء، ونحو 51.79 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

لامس سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 51.68 جنيه للشراء، ونحو 51.9 جنيه للبيع.