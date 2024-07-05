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سعر اليورو اليوم الجمعة 5-7-2024 في البنوك مقابل الجنيه المصري

كتب:

محمد سعيد الشماع
08:53 ص | الجمعة 05 يوليو 2024
اليورو - صورة تعبيرية

اليورو - صورة تعبيرية

شهد سعر اليورو اليوم الجمعة 5-7-2024 في البنوك المختلفة مقابل الجنيه المصري، استقراراً، حيث سجلت العملة الأوروبية اليوم في بنك مصر 51.89 جنيه للبيع، و51.69 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب آخر تحديث أوضحته مواقع البنوك الرسمية.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم الجمعة بالبنك المركزي المصري، 51.91 جنيه للبيع، و51.79 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

في حين سجل سعر اليورو اليوم الجمعة بالبنك الأهلي المصري، 51.89 جنيه للبيع، و51.69 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وسجل سعر اليورو اليوم الجمعة في بنك مصر، 51.89 جنيه للبيع، و51.69 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

أما سعر اليورو في بنك البنك التجاري الدولي cib فسجل اليوم الجمعة، 51.90 جنيه للبيع، و51.69 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

فيما سجل سعر اليورو اليوم الجمعة ببنك القاهرة، فسجل 51.79 جنيه للبيع، و51.61 جنيه للشراء.

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بقلم محمد سعيد الشماع