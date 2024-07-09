آخر تحديث.. سعر الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء 9-7-2024 في البنوك

شهد سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 9-7-2024 حالة من الاستقرار في مختلف البنوك المصرية، خلال منتصف التعاملات اليومية، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، وفقا لعدد من مواقع البنوك عبر الانترنت.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري حوالي 61.31 جنيه للبيع، و61.17 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري حوالي 61.31 جنيه للبيع، و61.08 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر حوالي 61.30 جنيه للبيع، و61.08 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك القاهرة حوالي 61.31 جنيه للبيع، و61.08 جنيه للشراء.